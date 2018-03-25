共軍少將劉連昆 入我軍情局「忠烈堂」

戴雨農（戴笠）紀念館位在軍事情報局內。（圖由軍事情報局提供）

2018-03-25 14:22

〔記者羅添斌／台北報導〕位在國防部軍事情報局內的「戴雨農（戴笠）先生紀念館」經過為期2年的整修工作，日前整修完成啟用，紀念館2樓為「忠烈堂」，供奉75座在國內、外殉職情報人員的靈位，收錄4903位先烈事蹟與革命先烈紀念冊。

其中，由軍情局所吸收最高層級的共軍將領、台海飛彈危機事件後遭中國逮捕處死的劉連昆少將，靈位也首度曝光。在劉連昆案中同遭逮捕處死的共軍大校邵正宗，靈位就與劉連昆併排供奉。

另外，2000年在派駐俄羅斯期間遭到殺害，不幸殉職的已故軍情局幹員馬美強，其靈位也供奉在忠烈堂內。

軍方官員指出，劉連昆原任共軍總後勤部軍械部部長，官拜解放軍少將，因對中國政局不滿，被我國成功策反，並且先後提供千島湖事件、台海飛彈危機事件以及鄧小平去世等重要情報，但不幸在1999年遭到逮捕，劉連昆以及共軍大校邵正宗都遭處死刑。

官員說，劉連昆、邵正宗為我國提供重要情報而殉職，軍情局是以「烈士」名義，將其供奉在忠烈堂內。

軍情局「忠烈堂」設立於戴笠紀念館2樓，供奉為國犧牲的情報人員靈位，凡外派或是出任務前，情報人員必定到忠烈堂祭拜，除了祈求先烈們保佑外，也堅定「不成功便成仁」的為國犧牲信念。