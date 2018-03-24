保外就醫規定 陳師孟：民進黨為扁設紅線比馬政府退步

2018-03-24 17:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前總統陳水扁日前出席陳致中的高雄市議員初選造勢晚會，並上台為兒子打氣，被台中監獄認定違規，爾後不得參與此類活動。監委陳師孟今日表示，法務部、矯正署或中監都不應為扁設紅線，扁是無罪之人，理應無罪推定，保外就醫只是前總統馬英九的政治動作，若民進黨政府因此設紅線，就是比馬政府還退步。

陳師孟今出席「綠色逗陣之友」會員大會暨「台灣司法的前景」座談會，會前受訪表示，不管是法務部、矯正署或中監都沒搞清楚，扁現在被當「有罪之人」是不對的，扁應以無罪推定，既為無罪之人，何以要受如此多限制？

陳師孟解釋，扁不能去陳致中的造勢場合或得報備當然不公平，當初馬英九壓力很大，所以想出妥協辦法，就是讓扁保外就醫，不關在裡面，這是政治動作，民進黨執政後，還用種種奇怪規定為扁設紅線，「這比當初馬總統的時候還更退步？」他不認同此作法。

陳師孟建議，若中監再不准扁參與會議或宴席，扁就可在座位留空，並在座位上掛一個大牌子，寫上「抗議中」。

對於扁支持者組成「扁聯會」，並對總統蔡英文為特赦扁感到失望。陳師孟說，他認為目前特赦扁倒也不是最好的時機，盼讓扁先恢復無罪推定在特赦，目前有罪保外就醫，再特赦好像是特別的恩惠、原諒，容易引起誤解。

陳師孟說，因此他才想用監察權彈劾判扁有罪、起訴扁的法官與檢察官，待相關不當作法在社會上得到公認，扁無罪推定的身分為社會大眾接受，屆時再給予特赦，才是扁理所當然應得的，而非以罪大惡極要原諒扁，兩者意義不同。

至於調查2009年司法節諷扁劇的進度，陳師孟表示已開始約詢檢察官，約需耗時一個半月，其中有名檢察官在馬祖擔任主任檢察官，須配合其返台時間。他透露，目前有20幾項調查清單，多數仍未向監察院申請立案，不算調查中之案。