台大：廈大聘管中閔為客座教授

2018-03-24 13:39

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕台大代理校長郭大維主持校務會議，在沒有議案進行討論中的情況下，竟然擅自指示台大人事室說明「管中閔被檢舉赴中國的大學兼職」，台大所了解的情況。人事室說明，管中閔任職台大教授期間，查其差勤紀錄，申請前往中國的事項為參加國際會議、開會、講學等，為期1天到13天，符合台大30天以內屬短期講學規定。

人事室人員表示，管中閔從83年8月1日到88年8月1日任台大教授，98年2月1日全職中研院特聘研究員，98年2月1日回台大，101年到104年借調行政院，104年2月4日歸建台大。管中閔被檢舉2005年起未經報備赴中兼課，台大查詢國家發展委員會及人事行政總處，依國家機密保護法及兩岸人民關係條例，卸任後限制期間為一年，在104年2月到105年2月管制期間，管中閔申請4次均獲核准，自行撤銷1次，去了3次。

人事室表示，查98年到目前的管中閔差勤紀錄，管中閔前往中國的事項為參加國際會議、開會、發表論文演講等，期間為1天到13天，公立大學學術交流須限於一般常態，管中閔都符合規定，另依台大規定，出國講學須在30天以下，管亦符合台大規定，因查明權責是人事室或用人單位，因此人事室也簽給管理學院發文廈門大學查明。

管理學院代表說明，3月19日收到人事室便簽後，財金系即函文廈門大學詢問，廈大校長辦公室在21回函指，管中閔被聘為客座教授，不支薪不支酬，沒有擔任教職，沒有指導學生，管中閔並未在廈大，沒有違反教育部的規範，而所謂的「客座教授」因不授課不支酬，是一項榮譽頭銜。