裁併派出所廳舍閒置養蚊子 民代爭取巡守隊進駐協勤

2018-03-23 16:22

［記者黃美珠／關西報導］破爛、快倒的員警眷屬宿舍能報廢拆了後被活化求新生，怎麼閒置、建物仍完好的派出所卻不給地方巡守隊巡守使用？新竹縣議員劉良彬抨擊縣府，根本就是大小眼！劉良彬是在發現縣府提報竹東分局眷屬宿舍報廢拆除，打算跟國有財產署爭取活化後有感而發當場在議會爆出重話，要求警察局長張榮興回答，張榮興直言，如果是給巡守隊使用，他同意。

劉良彬大罵，新竹縣財政困難，警力也有限，但是警方卻要加開新湖分局，把警力都調往新湖，「那類似關西玉山、錦山這些偏遠山區的鄉親該怎麼辦？」

他說，警力不足，就算警政署有心幫新竹縣「添兵」，也會受制於縣府財政困難而滯礙難行。地方有熱心人士加入義警、民防，或是成立巡守隊，沒有地方可以駐點，閒置的派出所剛好就是最佳的地點，除了這些派出所交通位置便利、能見度高，對宵小有一定嚇阻作用，更重要的是，這些派出所硬體設備都還很好，為什麼寧可關蚊子，也不給巡守隊用？

劉良彬拉高分貝說，8年來「申請那麼多次，沒有1次有准的」！竹東就是天之驕子，分局員警眷屬宿舍破爛、要倒了還可以報請拆除後，考慮結合竹東之心的發展而計畫要給予活化，相對關西境內3個好好的派出所，地方鄉親希望可以重開大門給巡守隊協勤治安卻不行。

劉良彬說，新埔分局轄下的坪林、南華、以及玉山3個派出所，分別在民國93、94、97年被裁併至石光、東安、以及錦山派出所，這些偏遠鄉親的生命財產安全誰來顧？

坪林所所在的上林社區到現在沒有活動中心，鄉親也曾提出，是否讓一旁也跟著閒置的員警宿舍改做社區活動中心，結果一樣沒有下文，現在當地有大型的民眾聚會，都必須跟旁邊的元和宮商借場地。

這相對於縣府近日提案，爭取議會同意通過的竹東分局眷屬宿舍報廢拆除再重新活化案，真的有天壤之別。

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