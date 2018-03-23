台商登報反台獨 陸委會：映證31項措施是兩面手法

2018-03-23 15:44

〔記者施曉光／台北報導〕上月出席海基會舉辦春節聯誼活動的台商、福貞公司董事長李榮福，由於當時受訪談話被媒體解讀為支持民進黨兩岸政策，因而在網路上遭攻擊是兩面台商，今日他大動作在台灣報紙刊登半版聲明廣告，除表態反台獨，支持「九二共識」、「兩岸一中」，並為發言被誤解是支持民進黨兩岸政策，「傷害兩岸同胞的情感」，以及當時提及蔡政府為M503航線爭議未核准中國春節加班機申請，對台幹、台商返鄉影響不大的言論，公開道歉。

對此，陸委會下午發出聲明呼籲對岸不應以政治干預台商的投資經營，強調此事凸顯台商在中國大陸投資面對高度的政治風險，對照陸方所謂「惠台」措施，明顯是兩面手法。

陸委會並提醒台商，中國大陸近年投資環境大幅變化，宜注意各項法令變動及對台措施隱含的風險，強調政府關心台商，該會將持續會同經濟部、海基會提供相關資訊及諮詢服務，協助台商作好避險措施與因應變局。

陸委會表示，李榮福出席今年海基會舉辦的春節聯誼活動，並未發表政治性言論，卻被中國大陸部分媒體及網友刻意污名化攻擊，甚而影響其公司經營，導致他2次發表公開聲明並刊登廣告說明政治立場，凸顯台商在中國大陸投資面對高度的政治風險，對照陸方日前宣布所謂「惠台」31項措施，明顯是「言行不一」的兩面手法。

陸委會呼籲，台商對於中國大陸經濟發展有重大貢獻，在當地投資經營應受到合法保障，陸方不應以政治干預台商的投資及經營，這種以脅迫方式要求政治表態的作法，將嚴重影響台商赴陸投資經商的權益及意願，也不符合雙方推動兩岸關係和平發展的政策立場。