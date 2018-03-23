花蓮震災善款爭議 傅崐萁嗆「勿再放任小犬出來咬人」

2018-03-23 13:24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕花蓮震災8億元捐款被用於紓困石材及觀光產業之補助，引爆爭議。花蓮縣長傅崐萁今天現身強調，這8億元是用於中央所提200億元融資的1%利息補貼，屬「暫列款」。傅也諷刺，希望民進黨有同理心，「不要再放任下面的小犬出來咬人」。

花蓮震災善款監督委員會決議將捐款中的8億元，用於紓困石材及觀光產業，引爆輿論不滿，傅崐萁也為此事與行政院長賴清德隔空交火。傅崐萁今午突通知於立法院召開記者會，說明震災後的重建及善款使用議題。

傅崐萁說，花蓮震災所有善款的使用，都是秉持行政院院會的決議，及高於先前九二一地震、台南震災、八八風災高雄氣爆等事件的善款執行標準，但在這個國家級災難中，他全力救災之餘，卻仍有看不見的黑手，不斷地打擊他們。

傅崐萁指出，縣府這次對於5類的受災戶業已協助完畢，是以全國救災史上最快的速度完成，而受地震影響、會波及整個地方產業命脈的觀光業、石材業，縣府已向中央提出申請補助，這包含行政院直接補助或使用花東基金。

傅崐萁進一步指出，善款中的8億元，是指中央提出200億元融資，而融資利息1%，若加上融資為期4年，利息總共是4億元，如今是因中央無法協助，才會使用善款補貼，且會議紀錄也載明這筆錢是「暫列款」。

傅崐萁再度強調，花蓮這場地震對產業造成全面受創，因此希望能讓產業獲得喘息救助，而花蓮產業環境是以觀光業為主、石材業為輔的淺碟型環境，若沒救助，可能在6到8個月後產生系統性風暴，屆時將有10萬家庭受到影響。

傅崐萁呼籲，貴為中華民國執政黨的民進黨，要用同理心看待整個事件，莫忘初衷，支持花蓮儘快走出陰霾，不要放任下面的小犬出來咬人、在傷口上撒鹽，也希望執政黨能愛惜台灣，讓未來的救災更有準則。