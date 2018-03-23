空勤黑鷹難降海巡艦 空勤總隊：2021年以後再評估

2018-03-23 10:12

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方移撥15架黑鷹直升機給內政部空勤總隊，但包括監察院及審計部都質疑空勤黑鷹直升機根本無法降落在海巡艦上，讓海空立體救難的規劃大打折扣，資深政府官員今天表示，黑鷹直升機的最大起飛總重為10659公斤，與海巡現有3000噸級巡防艦直升機最大起降重量10660公斤相近，能否執行黑鷹直升機落艦仍需要專業評估。

官員並且表示，空勤總隊目前已接收9架黑鷹直升機，最後6架最快於2020年底才會運抵台灣，預計在2021年完成全案15架的接裝與編成，因此對於黑鷹直升機能否起降於海巡署3000噸級巡防艦的飛行甲板一事，「將等到空勤黑鷹直升機的機隊全面完成訓練及部署後，再行研議」。

海巡署目前擁有8艘1000噸級以上的海巡艦，配有直升機飛行甲板，並且是搭配空勤總隊AS-365N型海豚直升機共同執勤，空勤總隊自2015年3月起至今，海豚型直升機也已完成8艘配置飛行甲板海巡艦的落艦訓練，至今已有26位飛行員具有在海巡艦上起降的能力。

但官員說，馬政府時期決定由軍方移撥15架黑鷹直升機給空勤總隊，卻未同時考量到黑鷹直升機在海巡艦起降的問題，由於黑鷹直升機的最大起飛總重與海巡3000噸級巡防艦直升機最大起降重量相近，讓空勤總隊及海巡署官員對於黑鷹直升機能否在3000噸級以下的海巡艦上起降一事存有疑慮。

官員表示，海巡署今年起將開始執行4000噸級巡艦的建造作業，以4000噸級巡防艦的設計，以及其飛行甲板直升機最大起降重量規劃，讓黑鷹直升機起降應該沒有問題，藉由大型船艦與直升機的艦機組合作業，可強化三度空間的立體巡防能量。