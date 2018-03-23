不止蕭亞譚！他也看到柯P公然收錢 卻被鄉民推爆

柯文哲最近捲入「收錢」風波。（資料照）

2018-03-23 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲競選辦公室前主任、民進黨台北市議員擬參選人蕭亞譚21日上政論節目《鄭．知道了》爆料，柯文哲在競選的期間，他曾親眼見證多場「收錢的場合」，沒想到有網友也PO出柯文哲公然收錢的證據，直呼：「連我也看到柯文哲多次收錢了」被鄉民推爆！

網友在PTT上回文，PO出柯文哲公然收錢的證據，柯文哲在2014年5月14日曾在臉書PO文，文中提到因沒有政黨奧援，也沒有政商的關係，只能打「乞丐戰法」，好不容易撐到能開立政治捐獻帳戶，希望支持者可以支持捐款，他保證會節省使用大家的捐款，這些錢在選舉結束後，將全部捐給公益團體，「所有的錢來自人民，會再回歸人民」。

網友附上當年柯文哲停止募款的新聞連結，表示他看到東西還比蕭亞譚更多，除了看到柯文哲辦了一個募款專戶，多次向社會大眾收錢，甚至還看到柯文哲停止收錢。

網友接著PO出柯文哲的收錢紀錄表、將錢捐出去、宣布這屆參選不收錢的證據，直呼：「我親眼看到柯文哲的收錢紀錄表」、「我還親眼看到柯文哲把收到的多出來的錢捐出去」、「我甚至還親眼看到柯文哲這一屆參選不收錢」。

網友最後忍不住反問蕭亞譚：「啊蕭亞譚借問一下，你到底是有什麼問題？」

這篇文章被鄉民們推爆，鄉民紛紛留言：「我也看到了阿」、「整理的不錯」、「什麼看到，我還給了呢」、「沒收錢要怎樣選舉」、「難道我給錢贊助柯p的事情被發現了」、「大家都看到柯收錢了一起上節目阿」、「好可惜柯P不收錢了，不然我還好想捐給他」。