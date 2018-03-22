美商務副助理部長訪台 將會政商領袖

美國商務部副助理部長史宜恩（Ian Steff）今天抵達台灣訪問，將停留6天。圖左為AIT處長梅健華，右為史宜恩。（圖擷取自AIT官方臉書）

2018-03-22 15:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）訪問台灣後，美國商務部副助理部長史宜恩（Ian Steff）今天也抵達台灣訪問，將在台灣停留6天。美國在台協會（AIT）今天表示，史宜恩首度以副助理部長身分訪台，將與台灣政商領袖會面。

外交部與AIT今天前後發布訊息指出，史宜恩今起訪問台灣。史宜恩在美國商務部掌管各項國家計畫，提升美國製造商的全球競爭力，也是負責執行川普政府促進美國製造業就業機會和投資計畫的資深官員之一。

史宜恩此次並非首次訪台，但是首度以副助理部長的身分訪台，過去曾擔任印第安納州第一任首席創新長、印第安納經濟發展公司副總裁，並曾在華府的半導體產業協會服務近十年，也曾擔任眾議院賦稅委員會助理。AIT表示，史宜恩訪台期間將與台灣政商領袖會面，希望能拓展美台貿易、商務和投資關係。

AIT處長梅健華今天在官方臉書上歡迎史宜恩來訪。外交部也表示誠摯歡迎，並認為史宜恩訪台有助深化雙方在經貿及商務議題上的交流；外交部也肯定此類資深官員的互訪及交流，對台美實質經貿合作關係具有正面效益。