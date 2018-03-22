打造全球示範市場 政府加速加大推動離岸風電

2018-03-22 14:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天由經濟部報告「離岸風電推動進度」，行政院長賴清德聽取簡報後裁示，請各部會積極配合國家能源政策，共同合作，簡化相關申設流程，協助業者加速完成風場設置，讓台灣成為全球離岸風電的示範市場。

經濟部次長龔明鑫在行政院會後表示，政府將加速、加大推動離岸風電，台灣在2025年後之後，就有能力到國外做開發商。

賴清德今天主持行政院院會時表示，為打造綠能矽島，落實非核家園願景，行政院積極推動各項能源轉型工作，其中「風力發電4年推動計畫」原規劃離岸風電設置量將於2025年達3GW，經濟部為配合能源安全及產業發展，加碼至5.5GW，有利加速達成再生能源發電占比20%之目標。

賴清德指出，離岸風電潛力場址涉及國際知名外商的重大投資，後續請經濟部完備相關程序，切實辦理遴選及競價作業，確保分配機制公平、公正、公開；另外，請經濟部持續加強媒合外商與國內業者合作，逐步發展我國自主離岸風電供應鏈，避免只是徒具形式的聯盟關係，並請台電公司規劃期程，如期如質執行並完成加強電力網相關工程。

經濟部表示，後續將依賴院長指示積極推動離岸風電發展，預期114年累計創造投資額將達9625億元，累計創造約2萬個就業機會，同時帶動年減碳量達1047萬噸，約相當於2萬6926個大安森林公園年減碳量，將有利於實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。