南市議員選將打MV牌 陳宗明新宣傳曲連歌帶舞一起來

民進黨南市議員永康區初選參選人陳宗明（前右二）今發表競選新歌，現場原音重現。（記者萬于甄攝）

2018-03-21 19:33

〔記者萬于甄／永康報導〕民進黨台南市長初選甫結束，市議員初選民調即將登場，永康區民進黨市議員原提名3席，市黨部今研擬增加1席次，可望變成6搶4的局面，其中，參選人之一的陳宗明今以傳承之姿，發表新的競選歌曲。

民進黨台南市議員第七選區參選人陳宗明以傳承延續之姿，今發表競選歌曲及MV影片，希望在初選民調倒數1個月努力衝刺；影片內容為陳宗明去年3月宣布投入參選後，一路以來走訪永康39里的畫面，歌曲則是友人以競選標語「正派傳承、看好永康」為其填詞譜曲。

陳宗明表示，琅琅上口的歌詞與曲調，增添競選時宣傳車的趣味性，友人也建議可拍成MV在網路上宣傳，因此競選團隊以電影《總舖師》主題曲MV為發想，在永康特色景點像是天公廟武龍宮、崑山市場、忠孝球場等取景，搭配簡單的舞蹈動作拍成音樂錄影帶。

陳宗明也說，永康39個里已繞過3次，這一年來自己也瘦了將近10公斤，這些點點滴滴現在搭配歌曲呈現出來，特別有感覺。

陳宗明自喻「自己像一張白紙」，在前議員郭國文服務處擔任執行長，幕後為民服務長達20多年，首次要在台前第一線為民喉舌，希望能活絡地方發展，也傳承監督市政的任務，而最後1個月的衝刺，希望歌曲與影片能達到最好的宣傳效果。