議事衝突 王金平促王定宇、陳宜民和解

國民黨立委陳宜民（右）與民進黨立委王定宇（左）因一例一休審查在議場爆發衝突，在前立法院長王金平（中）的協調下，兩人決定和解。（記者陳志曲攝）

2018-03-21 18:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨立委王定宇與國民黨立委陳宜民因「勞動基準法」修法在立法院議場爆發衝突，陳因此告發王涉殺人未遂。兩人傍晚在前立法院長王金平的調解下，由王向陳致歉，和解收場。

立法院民進黨、國民黨團在2016年12月6日二、三讀「勞基法修正案」時，爆發激烈肢體衝突。其中，王定宇與陳宜民兩人不斷扭打，陳事後告王涉殺人未遂。雖然立法院長蘇嘉全多次力促雙方和解，但陳宜民都不同意。

不過在上周六王金平的壽宴中，「師父」希望此事能圓滿解決，獲得陳宜民的同意，王金平也立即連繫王定宇。

3人在傍晚討論近20分鐘後出現。王金平表示，立法院的衝突在所難免，但是「講和免論理」，藉由王定宇向陳宜民致歉，讓這個風波和解落幕。王金平期待，未來彼此能互相尊重，珍惜在立法院同事的好姻緣，讓冤家化為親家。

王定宇感謝王金平的促成，也感謝蘇嘉全長期對此事的關心。他表示，兩人都是第9屆的菜鳥立委，因為議事衝突造成不便與傷害，感到非常抱歉。

陳宜民也表示，接受王定宇的道歉。大家都是首屆擔任立委，可能有所不周，應該化解。他說，剛剛才得知王定宇來自旗山，原來都是高雄人。

王金平透露，王定宇在半個月前的訪美行程，就有表達此事。剛好上週六台南友人為他舉辦的慶生宴，「師父」希望此事能圓滿解決，也獲得陳宜民的同意，所以馬上就聯繫。兩人也不拘形式，當場簽下和解書。

同樣是審查「勞基法修正案」，陳宜民與民進黨立委蘇震清曾於2016年10月27日的立法院衛環委員會爆發衝突，最後由蘇嘉全多次調解，甚至還找上陳宜民的雙親，最終促成兩人在2017年2月22日握手言和。