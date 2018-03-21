轉換戰場！綠營縣議員之子 跨區轉戰和美鎮長

2018-03-21 19:06

〔記者張聰秋／彰化報導〕轉換戰場再戰！民進黨彰化縣議員黃育寬的兒子黃建閎，日前以0.02％的民調差距，輸掉第1選區縣議員黨內提名初選席次，今天，他出乎眾人意料，完成和美鎮長提名意願登記程序，和美鎮一向被視為民進黨「超艱困」選區，第1次黨內初選無人參選，黃建閎以新人之姿跨區轉戰和美鎮，為政壇投下震憾彈。

黃建閎說，和美鎮是民進黨非常艱困的選區，黨內鎮長初選，黨內同志無人登記參選，民進黨不能因為艱困就怯戰，縣長選舉要贏，和美是關鍵選區，他很年輕，願意嘗試挑戰，選舉只剩8個多月，他會全力以赴，爭取選民支持，為民進黨爭取最大的勝選。

黃育寬表示，民進黨全面執政後，執政包袱的效應已顯現在民調數據，縣長魏明谷要拚連任，和美、線西、伸港區支持民調低迷，民進黨在這個選區更該努力，過去已有很多資深黨內大老，跨區參選打贏選戰的成功案例，他的兒子願意到和美鎮開疆闢土，希望黨部和選民都能給年輕人一個機會。

和美選區是彰化縣議員第3選區，選區包含和美鎮、伸港鄉、線西鄉，民進黨現任縣議員賴清美、尤瑞春將力拚連任，和美鎮長向來是藍營的天下，本屆鎮長選舉四人搶一席，三人藍營、一人台聯，國民黨分裂，選舉結果國民黨籍的阮厚爵殺出重圍奪下寶座。

資深政壇人士指出，3年多前的地方5合1選舉，綠營候選人佔盡優勢，國民黨在和美鎮出面嚴重分裂的局面，最後結果還是由國民黨勝出，驗證該選區是藍營鐵票倉，現在大環境對民進黨不利，年底5合1選舉，民進黨要搶下和美，難度拉高，參選人要有打一場硬戰的心理準備。