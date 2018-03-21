回鍋參選！賴峰偉獲提名暌違17年再戰陳光復

2018-03-21 18:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕延宕多時、一波三折的國民黨澎湖縣長參選人提名，今天（21日）不意外的確定提名前縣長賴峰偉回鍋參選，也讓賴峰偉與陳光復睽違17年後再次對戰；賴峰偉呼籲在野陣營能團結為縣，一起奮鬥；陳光復則強調不管對手是誰，主打政績牌，爭取民眾認同。

賴峰偉民調勝出，早在今年1月，國民黨澎湖縣黨部就做出決議建請中央黨部徵召賴峰偉，但因馬公市長葉竹林、前澎湖縣黨部主委鄭清發等人對民調內容有意見，因而暫緩，隨後又傳出泛藍盟友前立委林炳坤也有意參選，使得賴遲遲未獲得提名，這次能順利出線，賴峰偉對積極居間協調的主席吳敦義、前立法院長王金平表示感謝。

對於藍營提名賴峰偉，現任縣長陳光復說，澎湖縣府3年多來努力讓澎湖有顯著進步，包括觀光人次破百萬、人口回流、公司行號增加，社會福利也比過去更多，這些成果不但沒有增加縣庫負債，還因為減債有成，獲得全國評比第一的榮譽，因此，縣府團隊會按既定計畫，穩健持續的推動縣政工作，用成果和數字爭取民眾認同。

賴峰偉則說，獲得提名才是責任的開始，將積極整合在野勢力，呼籲有意參選的在野選將都能團結，集中選票，共同為縣政努力。賴峰偉還舉任內政績亮眼，有五星級縣長美譽的政績，喊出「卓越領航、重返榮耀」口號，並已展開基層走動了解民瘼的行程，陸續推出改善海洋生態、促進觀光發展等政策，喚起民眾對其執政時的榮譽感。