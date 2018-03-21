葉元之來踢館 吳秉叡直接向主將侯友宜下戰帖

前新北市府副發言人葉元之（左）今下午到立委吳秉叡服務處，吳秉叡服務處主任翁震州則反邀侯友宜公開辯論。（記者葉冠妤攝）

2018-03-21 17:09

〔記者葉冠妤／新北報導〕有意參選新北市長的民進黨籍立委吳秉叡日前批評新北市府將帥無能，市政效率不佳，引來前新北市府副發言人葉元之今到吳秉叡新莊服務處踢館，宣稱要開設免費市政教學班，邀吳秉叡上課，吳秉叡服務處則反邀請爭取國民黨提名新北市長候選人的侯友宜一起來辯論。

目前投入國民黨新北市議員板橋區初選的葉元之表示，吳秉叡日前的言論顯然不熟悉新北市政，因此今天特地到吳秉叡服務處，更製作上課證要送給吳，說自己可以幫吳秉叡與另一位民進黨立委蘇巧慧上課。

吳秉叡服務處主任翁震州則強調，吳秉叡並沒有不了解新北市政，更反將一軍，製作辯論邀請函，力邀侯友宜公開辯論市政建設成果，也要求侯不要放任底下的人四處胡鬧。

不過，由於雙方對話沒有交集，葉元之不願替侯友宜收下辯論邀請函，吳秉叡辦事室也拒收上課證，最後不了了之收場。

立委吳秉叡日前批評新北市府效率不佳，引來前新北市府副發言人葉元之今下午到吳秉叡服務處踢館。（記者葉冠妤攝）