陸戰隊清秀女兵助收洋蔥 民眾直呼：「突然想吃洋蔥！」

首次參與洋蔥助收的下士黃筱晴。（記者蔡宗憲攝）

2018-03-20 14:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地在恆春半島施行近20多年阿兵哥洋蔥助收，軍民間感情深厚，今年仍舊每天派出兩百名兵力「下田」，近年志願役女兵增加，洋蔥田間更常可見清秀身影，穿著紅衣助收的陸戰隊身影，更形成洋蔥採收季最美的風景。

今年海軍陸戰隊依慣例例投入恆春半島洋蔥助收任務， 出動陸戰99旅步二營士官兵，從今日起至4月底，一天出動200名兵力，持續實施洋蔥助收愛民工作，預劃助收面積高達605公頃。

軍方表示，洋蔥助收工作全盛時期軍方每次投入600名，時間長達50天，近幾年助收兵力逐年下降，時間減為40天，104年減至225人，105年減至200人後，至今都沒有調整人力或天數的研議。

陸戰隊近年增加不少志願役女兵，也成為洋蔥助收的生力軍，首次參與洋蔥助收的下士黃筱晴說，一直很愛吃洋蔥，採收洋蔥的過程之中，了解到傳統農民的工作辛苦，也很感激農民長輩的照顧，整天涼水、點心從不缺，很榮幸能參與這個陸戰隊年度任務。

當地蔥農老林說，近年採收的人力越來越難找，軍方支援並非農民貪小便宜，而是真的找無採收人力，時間一拖長，洋蔥勢必在田間腐爛，感激多年來的協助，也期盼農政單位儘快輔導轉型機械化採收。