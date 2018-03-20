勸「老將軍們」勿讓同袍衝 宋楚瑜：避免憾事再生

親民黨立院黨團20日召開「不忘初心、敬軍愛軍」記者會，主席宋楚瑜親自出席，提出婦聯會資產應屬於國家財產，並呼籲成立「軍警消生活安定基金」。（記者羅沛德攝）

2018-03-20 13:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜今召開記者會，倡議用婦聯會清算出的380億餘元資產，設立「軍警消生活安定基金」。他也呼籲民進黨勿將軍警消當仇人，更提醒「國民黨的朋友，尤其是老將軍們」能愛惜同袍，勿讓他們在前面衝，避免遭遇退休上校繆德生的憾事。

宋楚瑜倡：婦聯會380億設立「軍警消安定基金」

宋楚瑜今與親民黨團立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，立法院黨團辦公室主任張碩文、台北市議員黃珊珊等人召開記者會，暢談軍人年改議題，主張以婦聯會380億餘元資產，設立「軍警消生活安定基金」，且照顧隨政府來台的老兵，併入該基金，提高一次性撫卹金。

宋楚瑜指出，他肯定婦聯會過去照顧軍人、軍眷的努力，但就事論事，婦聯會最大資產來源勞軍捐，不應成為任何人或團體私產，應本於「初心」，因此，在將婦聯會資產清查、收歸國有，必須將之用於照顧軍人。

宋楚瑜說明，這380億元資金規劃可分為五大項目，包含用在照顧84歲以上老兵。他說，1949年隨國民政府來台的軍人至今約剩10萬人，其中有4.5萬人未領月退與就養金，當中更有2251位被取消就養金，退輔會應重新檢視，給真正生活困難者補助。

宋楚瑜接著說，第二，若有軍警消人員因公死亡或傷殘，撫恤金額度應從300萬元調整至600萬元，並照顧其子女就學至大學畢業；第三，用於陷於敵後或因故失聯的情報人員的家庭生活扶助；第四，純舊制校級以下軍官，其退休生活不應受年改影響；第五，專案扶助因公傷亡者。

宋楚瑜強調，政府、在野黨應有效運用這380億元，而非在那吵吵鬧鬧、打嘴砲。他呼籲民進黨政府勿將軍警消當仇人，「國民黨的朋友，尤其是老將軍們」能愛惜同袍，勿讓他們在前面衝，避免遭遇退休上校繆德生的憾事。