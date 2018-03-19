環署報告深澳電廠環評案 藍委：透過質詢凸顯問題

2018-03-19 09:33

〔記者林良昇／台北報導〕深澳電廠更新擴建計畫日前通過環評，國民黨衛環委員會召委陳宜民今安排環保署就「深澳電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空品影響與因應對策」安排專案報告，國民黨團書記長李彥秀今早表示，深澳電廠環評有很大問題，會透過質詢把問題凸顯出來。

國民黨團今早召開幹部會議，李彥秀會後受訪表示，本週是國民黨的召委輪值，黨團成員已針對國人在各委員會所關注的重大議題排案，在野黨會透過質詢把問題凸顯出來，包括空汙、電價漲幅、非核家園變成火力家園、高電價家園等議題，讓外界了解爭議。

李彥秀表示，蔡英文總統曾說過10年電價不漲，但這次已經看到有些調幅，雖然影響的戶數、產業沒有外界想的那麼多，但一旦上游的產業漲成本後，後續影響下游，有可能會變成油電雙漲，影響後續的通膨，可能是後續政府需要關注的。

對於立院衛環委員會今安排環保署就「深澳電廠擴建環評計畫，對北北基及全台空品影響與因應對策」進行專案報告，李彥秀指出，深澳電廠仍維持過去的環評重新審查，但當年深澳要做燃煤發電廠是12年前的燃煤計畫，現在時空轉變，環保署應該對環評的要求越來越高。

李彥秀表示，台電提供的汙染源數字和專家的差3倍，到底哪個數字是正確的？環保署有無去做確認？如果台電所提供的數字不正確，可能會影響、誤導環評委員判斷，後續環評有相當大的問題，應重新確認，國民黨立委將透過質詢凸顯問題。