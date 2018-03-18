羅智強護航花蓮賑災善款扯氣爆 高雄市府回擊反嗆！

2018-03-18 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣政府被爆挪用8億多元給當地業者紓困，事件引起不小爭議，前總統府副祕書長羅智強昨（17日）天在臉書發文，稱若綠營要抹黑花蓮善款的用途，就該用同樣標準看高雄氣爆捐款的使用，還批「賑災都分藍綠，果然『人渣』」。對此，高雄市政府則透過新聞稿反擊羅智強，強調指控應基於事實，別讓善意成歹念。

羅智強用條列式指出，高雄氣爆共收到45億元善款，但是其中有9億9千萬多元沒用在受災戶身上，而是拿去用在「營業影響慰助」（類似花蓮的紓困產業）、「景觀改善」、「裝置藝術」、「心靈重建」、本應是政府預算的支出，以及對前鎮、苓雅區27里「每戶」發放6000元等等的措施。

羅智強還說，「請問綠營對於高雄氣爆的善款支用，放過什麼P沒有？花蓮以善款做產業紓困，高雄市長陳菊卻是用捐款來為自己交朋友，甚至還挪用來做公務支出」，更批「綠營竟然有臉去抹黑花蓮，這種惡毒比地震還可怕！」

對此，高雄市府發布新聞稿反擊，指出高雄氣爆善款運用的相關計畫，皆由專家、學者及罹難、重傷、災區等代表組成的善款委員會審議通過，「每一筆皆透明公開，定期更新於公開網站」。

高雄市府指出，高雄氣爆發生後，一心、三多、凱旋等多條道路無法通行，市府盡全力於3個月內完成道路重建，相關災區扶助計畫的每筆善款，「皆確實用於災區民眾及傷亡者的後續照顧及協助」；而在氣爆發生後，善款後面累積的是社會的善意，「任何指控都應基於事實，非事實者只會讓善意變成某個人的歹念」。