「台灣旅行法」16日可能生效 藍營：美方在馬政府時代已開門

2018-03-16 11:28

〔記者施曉光／台北報導〕美國參議院日前通過「台灣旅行法」送交白宮，除非美國總統川普動用否決權，否則無論川普是否簽署，最遲16日就會生效，國民黨智庫今日召開「『台灣旅行法』對台美陸三角關係之衝擊」記者會，列舉馬政府時代就有許多訪台的美國官員名單，許多台灣部會首長也曾訪美，藉此凸顯美國行政部門早已對台開門。

馬政府時代的駐美代表沈呂巡表示，當年他在華府任內就接待過很多台灣部會首長，並陪同如時任農委會主委陳保基、環保署長魏國彥等人進入美國行政部門開會，「美國行政部門早就把門打開」，他並強調，其實美國國務院對於「台灣旅行法」的態度明顯「不以為然」，而且「不爽」已經對台灣很好了，台灣為何還要找國會來向行政部門施壓，建議蔡政府應該儘快與美國行政部門溝通，表達沒有要給美方增加困難的意思。

沈呂巡並指出，「台灣旅行法」不具強制性，對於台灣官員訪美只寫「EVTER」（進入）美國，沒有「VISIT」（訪問）華府，因此未來施行後還要觀察行政部門的立場。

對於媒體以美國參議院「全票通過」支持「台灣旅行法」，沈呂巡不以為然，他強調，那不算「全票通過」，而是「無異議通過」，因為當時參議院議場沒有幾位議員，議長槌子一敲就通過，過去馬政府時代美國國會通過支持台灣參與「國際刑警組織」，才是真正動員議員投票的結果。

國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方評估，川普應該不會簽署「台灣旅行法」，會讓該法自動生效，如此才能有較大空間操作美、中關係。

他並強調，馬政府時代美國就有很多高層官員來台，而且軍方將領雖然理論上不能來台，但曾有兩顆星的將領為公務來台灣，美國國防部也有司長級的高階文職官員來台，只是國民黨行事比較低調。

林郁方表示，國民黨樂見「台灣旅行法」的通過，但要提醒大家注意美國行政部門的微妙反應，尤其在美國國會推動台美軍艦互訪之際，包括美國國務院、貿易總署的官網拿掉中華民國國旗，這是向台灣的示警，他並強調台灣不應該輕易捲入中、美之間的激烈鬥爭。

前外交部政務次長令狐榮達也認為，雖然「台灣旅行法」是美國國會議員提的法案，應該不是為了美、中貿易談判而來，但美國政府仍有可能以此做為美、中談判籌碼，值得觀察，而且從過去經驗來看，中國非常有可能採取預防式的外交作為與反制。

他說，台灣對於「台灣旅行法」不能過於解讀、沾沾自喜，最近台灣官方的反應還算適當，但仍擔心會有黨政人士藉此議題做操作。