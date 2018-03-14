民進黨提名宜嘉南高4縣市長 苗栗支持無黨籍徐定禎

總統兼民進黨主席蔡英文今天（14日）出席主持民進黨中執會。（記者廖振輝攝）

2018-03-14 16:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕2018縣市長選舉，民進黨中執會今通過須初選4縣市提名案，提名前農委會副主委翁章梁參選嘉義縣長，立委黃偉哲參選台南市長，立委陳其邁參選高雄市長，立委陳歐珀參選宜蘭縣長。中執會也通過苗栗縣長不予提名，支持無黨籍頭份市市長徐定禎參選。

民進黨主席、總統蔡英文會中裁示，此次初選競爭非常激烈，初選已經結束，這4個縣市也照黨的民主制度產生出人選，過程雖然激烈，初選結束大家就團結一致，這就是民進黨的精神。

蔡英文也說，這4個縣市的被提名人，除了堅守民主進步黨「清廉、勤政、愛鄉土」的基本價值，你們未來最重要的任務，就是全力推動、落實我們所有的改革方案。

嘉義縣、台南市、高雄市於3月5至7日完成初選民調。嘉義縣翁章梁勝出，台南市黃偉哲勝出，高雄市陳其邁出線。宜蘭縣原有3位登記，後來2位退選，形成陳歐珀1人同額參選，未辦理初選。

原本外界質疑，宜蘭縣有可能徵召代理市長陳金德，但選對會上週決議，建議中執會通過宜蘭縣長提名陳歐珀，但因中執會仍有否決權，陳歐珀是否獲提名受關注。據轉述，包括陳歐珀等4人提名案，皆於今中執會無異議通過。

此外，民進黨今也完成直轄市議員初選民調執行順序抽籤。高雄市為3月19日至23日；新北市3月26日至3月30日；台北市及桃園市4月9日至20日；台中市4月16日至20日；台南市4月23日至27日。依程序，5月30日中執會公告直轄市議員提名名單。

蔡英文並讚苗栗頭份市長徐定禎，出身基層，為人謙和，深受鄉親愛戴，長期支持台灣價值，自2000年以來，就一路與民進黨站在一起，即使在2008年民進黨風雨飄搖、跌落谷底時，也始終與民進黨在一起。徐定禎雖然不是民進黨黨員，但他絕對是民進黨的老朋友、好朋友。

至於退出苗栗縣長選舉的前立委吳宜臻，蔡英文也說，吳在民進黨最困難的時期，多次代表黨出戰，對於她的承擔與勇氣，我要表達高度肯定。年底的選舉，吳宜臻也已公開支持徐定禎。她要以黨主席的身份下令，所有民進黨的同志要團結一致，翻轉苗栗，以勝選為目標努力。

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