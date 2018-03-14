周泓旭不認寫「星火T計畫」 週刊：與王炳忠關係可疑

共諜案被捕的中國學生周泓旭，涉嫌拉攏新黨青年軍，執行吸收我國軍方人士發展的「星火T計畫」，目前他被羈押在台北土城看守所。（資料照）

2018-03-14 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕共諜案被捕的中國學生周泓旭，涉嫌拉攏新黨青年軍，執行吸收我國軍方人士發展的「星火T計畫」，目前他被羈押在台北土城看守所。周泓旭日前接受媒體專訪時，否認檢調的指控，辯稱證據都已經被調查員污染，自己是「被共諜」。

周泓旭上週在土城看守所接受《壹週刊》訪問時聲稱，從來沒有寫過「星火T計畫」這類東西，但檢調強調掌握隨身碟裡面的證據。周泓旭澄清說，他記得隨身碟是「大家借來借去」，不能這樣就認定「星火T計畫」是他所寫，還指控調查官員曾未經他同意，就將隨身碟取出，雖然調查官強調沒有拿隨身碟做出讀取的動作，但他仍懷疑隨身碟被動過手腳。

報導提到，面對問到與新黨青年軍王炳忠之間的關係，原本對答如流的周泓旭，突然神情變得不太自然。經過追問後，他只以「雖是歷史的偶然、卻是兩岸的必然」帶過，雙方關係疑雲重重。

檢調曾指控他為發展組織吸收接觸我從事外交部機密工作的「A男」替中國工作，但周泓旭喊冤說，他和A男雙方吃飯，都是由A男買單，如果要吸收成員，應該是由他買單才對，才會符合常理。他也坦承對A男說過，會幫忙介紹中共全國政協主席俞正聲身邊的人，原本他是想跟A男說要介紹中國「國家主席習近平身邊的人」，但他自覺「這樣吹牛、吹太大」，才會改口說是「俞正聲」，他強調這些說法「都是吹的！」