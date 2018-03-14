提3大安全阻大巨蛋復工 週刊爆柯P再「卡蛋」主因...

大巨蛋全面復工恐遙遙無期。（資料照）

2018-03-14 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋停工快滿3年，蛋體即將完成封頂工程，然而北市都發局本月9日突然發函給遠雄，針對大巨蛋提出包括下沉廣場逃生梯等3項安全問題，要求遠雄重新設計才能申請變更建照復工，等於是再次「卡蛋」，知情人士透露，柯市府卡蛋新決定與拚市長連任有關。

《鏡週刊》報導，北市府又再次卡蛋，使大巨案全面復工恐怕遙遙無期，有知情人士對此透露，柯市府再次卡蛋，是因為市長柯文哲擔心大巨蛋復工超進度，難以說服支持者、影響選情，才由都發局出招。

也有北市府人士透露，大巨蛋延宕近3年，檢方起訴馬市府高官及趙藤雄，證明柯的堅持並不是沒有正當性，若為了趕在選舉前，刻意讓大巨蛋復工趕進度，柯會自毀立場，「恐怕才真的會重創選情。」

另一方面，遠雄創辦人趙藤雄身心狀況也已不如以往，報導稱他現已暴瘦到僅50幾公斤，無心對抗柯P，也早將主導大巨蛋談判的決策，交由遠雄建設總經理湯佳峰及長子趙文嘉接手，也不像過去會緊盯大巨蛋的談判進度。

報導指出，遠雄能否拿到全面復工的公文，關鍵在北市議會開議前一週，由市府排定4月3日舉行的都市設計審議會，親柯幕僚不諱言說，隨年底選舉逼近及市議會開議，大巨蛋議題勢必又會加溫。