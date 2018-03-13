藍台南市長提名 高思博駁黨中央：一貫主張一階段民調

2018-03-13 22:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨在台南市長初選一役戰得轟轟烈烈，國民黨相比之下相當低調。不過，前立委高思博今晚發聲明，反駁國民黨中央「參選人未反對二階段整合」的說法；他強調，一階段全民調的主張從未改變，而且還要在3月底前完成，否則連市議員選舉都可能跟著陪葬。

國民黨組發會主委李哲華今日受訪指出，高思博主張採一階段（國民黨參選人與前南市警局長、無黨籍的陳子敬一起民調）整合，但並沒有堅持，只是希望整合過程公平。對此，高思博強調，「一次性全民調」選出泛藍陣營是他一貫主張，尤其在綠營參選人已確定的情況下，更該加速整合。

高思博提出3點說明一次性全民調的重要；他說，台南已是極艱困的選區，若是再分多階段廝殺，只會徒增整合的時間與成本，而且採取二階段讓黨籍參選人像是「勝部冠軍」能以逸待勞，但對待友軍應秉持公平的遊戲規則，最後則是因為民進黨立委黃偉哲已經從初選中勝出，民進黨接著處理市議員提名，但藍營至今遲未展開整合，如果再採用二階段只會曠日廢時，不僅無法及時布局開展，更可能連市議員一戰都跟著陪葬。

高思博呼籲黨中央不要再瀰漫失敗主義，民進黨的施政已失去人心，泛藍民眾更希望推出強而有力能與民進黨一搏的參選人，只有即刻加速選舉的整合，才不會讓「西瓜」輕易把持台南選民。