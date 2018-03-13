去年刪減鄰長津貼今年暗補發？ 新竹縣府喊冤

新竹縣長邱鏡淳（前左四）一度因為刪減8項「非法定社福支出」，特別是「老人年金」被罵到臭頭。近來又因有鄉鎮市公所補回縣府刪減的1000元「鄰長津貼」，再度讓他被誤會，縣府為了選舉，悄悄加碼回去「拉攏鄰長」。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-03-13 20:51

〔記者黃美珠／竹縣報導〕選舉年到，去年新竹縣政府刪減的8項「非法定社福支出」中，俗稱「鄰長津貼」的鄰長為民服務作業費，今年起又被偷偷加碼回去？有縣民質疑，縣府是不是為了選舉而拉攏鄰長？縣府民政處喊冤，那是有些財源不錯的鄉鎮自行決定，縣府並沒有加發津貼給鄰長。

縣府表示，俗稱「鄰長津貼」的鄰長為民服務作業費和報費，最早在民國87年開辦，每人、每月2250元。

去年元旦起，縣長邱鏡淳為了為日漸惡化的財政「止血」，也求符合監察院、審計室及行政院主計總處長期的相關要求，大砍包含老人年金在內的8項「非法定社福支出」，以堵住1年合計約10億2200多萬元預算流出縣庫，「鄰長津貼」就列名其一，每人每月刪減1000元。

縣府表示，除了縣府的政策，新豐鄉早在88年就由公所加發1000元給鄰長。寶山、竹北也各自在101、和103年跟進。使得全縣這3個鄉鎮的鄰長曾經每月領到3000元津貼。

去年縣府刪減鄰長津貼後，今年1月1日起，湖口、新埔、關西、橫山、以及北埔5個鄉鎮也自行加發1000元，民眾可能因此誤會是縣府發的。

湖口鄉長林志華、新埔鎮長林保祿都說，鄰長就像是鄉鎮市公所的「手腳」，是幫助公所服務鄉親最基層的夥伴，很多宣導等工作都靠他們，非常辛苦，才會在代表會支持下，編列預算，每個月由公所加給1000元慰勞。

新竹縣去年刪減的8項非法定社福支出分別是：國中小免費營養午餐和免費教科書、敬老津貼（老人年金）以及農民農、健保自付額保險費補助（老農津貼）、新生兒營養補助、敬老愛心卡、包含植物人在內的身心障礙癱瘓者補助、鄰長為民服務作業費和報費。

「省最大」的老人年金減半發放後，替縣府撙節約4億9000多萬元。其次就是國中小營養午餐部分，弱勢學生仍享有縣府全額補助，但一般生從原來家長自付5元非基改食材而已，從去年2月改成全額自付，總共替縣府省下3億2600百多萬。而原本全部免費的國中、小學教科書，也從去年2月起只補助弱勢學生。