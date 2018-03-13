民進黨南投縣代表改選 首度打破地域限制

民進黨南投縣黨部開會後，就2018黨職選舉敲定時程。（資料照）

2018-03-13 10:53

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委及縣代表改選在即，在執行及評議委員討論凝聚共識下，此次縣代表選舉將首度打破烏溪線與濁水溪線的地域限制與席次分配，改以全縣性投、計票作業，藉此鼓勵縣代表為民服務工作不要「劃地自限」，進而讓改選工作能更符合公平、正義原則。

民進黨黨職改選工作，每2年辦理1次，依慣例區分兩階段進行，首先登場的是縣黨部主委與縣代表選舉，主委應選1席；縣代表過去依立委選區劃分，烏溪線應選14席、濁水溪線11席，此次刪除地域門檻，應選席次也增至31席，連同27席黨公職當然代表在內，總共有58席。

縣黨部已敲定改選時程，主委與縣代表部分，將在4月16日至20日受理領表及登記作業，5月27日投開票結果出爐後，再由新任縣代表開會擇期選出執行委員12席及評議委員7席。

目前民進黨南投縣黨員約2600人，入黨2年才具有選舉權的人數為1858人，因重新在中央執政後，以致黨員參選意願更高，與以往冷清態勢，呈強烈對比，有意參選的人，有的更早已趁著春節拜年的機會，鴨子划水進行拜票、佈樁工作，目前除了現任主委陳昭煜有意尋求連任以外，縣議員陳翰立及黨部執委蘇昱誠2人，也都表態將角逐下屆主委選舉，呈現三強鼎立的局勢，縣代表選舉傳聞也有4、50人躍躍欲試，選情激烈可期。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷指出，過去縣代表選舉有地域及席次限制，有時在濁水溪線選區落選的人，得票數還比烏溪線當選者還高，以致引發公平與不公平的爭議，如今改依全縣性得票數高低作為當選或落選的標準，類似問題也可望迎刃而解。