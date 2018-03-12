中國惠台想磁吸人才 立委：學術自由價更高

面對中國惠台政策，除了提出留才措施之外，潘文忠也指出，現職教育人員與中國交流，有相關條例等規範，將積極提醒避免觸法。（記者吳柏軒攝）

2018-03-12 12:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國在228提出惠台31項政策，意旨磁吸台灣人才，行政院今日才召開跨部會研議對策，而立法院教育文化委員會也質詢教育部相關學界影響，並提醒，中國翻臉比翻書快，台灣民主與學術自主都遠優中國，政府須拿出態度應對中國政策。

教育部今赴立法院進行業務報告並備質詢，立法委員紛紛針對近期中國惠台政策，連忙詢問相關政策應對；如立委張廖萬堅點出，中國從去年10月就有福建省提出要招攬台灣千名博士生人才，如今又有惠台政策，亦開放台灣教授去申請中國國家級研究補助，最終更因面對高教人才遭挖角的問題。

立委吳思瑤也說，中國鋪天蓋地的「綁才」，政府該管制、控管台灣的關鍵產業與技術，更應拿出態度，避免在兩岸學術交流的政策上，淪軟趴趴的政策宣導，更提醒台灣優秀人才深思，中國國家主席習近平都可以稱帝，其國家翻臉比翻書還快，台灣有民主，學術自主更遠遠優於中國，才是好的研究環境。

立委陳亭妃表示，政府應構思如何讓台灣更有信心，不因中國惠台政策而產生磁吸效應，更點出，兩岸學術交流過去都存在「曖昧」，如今中國放寬，學者如何去中國交流，相關規範要更明確，也要監控學校或學者去中國簽署合作計畫等。

教育部長潘文忠表示，目前行政院已召開跨部會會議，要整合相關惠台政策因應措施，如中國放寬技術人員考試資格，就與勞動部有關，教部也從107年度有各式留才政策，包含玉山計畫、高教深耕計畫中，盼讓優秀人才留在國內服務，而目前現職的公教人員有兩岸人民關係條例、教育人員任用條例等規範，會積極提醒現職人員，避免因法律不熟悉而觸法。