老將傳承新秀 張家銨完成初選登記

2018-03-08 15:38

〔記者李忠憲／台中報導〕擬參選第三選區（烏日、大肚、龍井），市長林佳龍子弟兵張家銨，今天上午在母親同時也是現任市議員劉淑蘭等人陪同下，前往民進黨台中市黨部辦理初選登記。張家銨當場場贈送母親一束康乃馨及保健食品，感謝母親將服務鄉親的棒子交給她。張家銨表示，她將延續母親為人稱道的用心服務，努力在地方扎根。

張家銨今天上午在母親劉淑蘭市議員等人陪同下，前往民進黨台中市黨部進行市議員提名初選登記。準備交棒給女兒的劉淑蘭從龍井鄉民代表做起，轉戰第15、16屆台中縣議員，並在台中升格直轄市後擔任第2屆市議員。她近年更著力於將龍津高中提升為完全中學，關注烏日、大肚、龍井地區開發，推動生活圈四號道路從烏日延伸到西濱快速道路，並且積極促成台中市的空氣品質總量管制等項目。

劉淑蘭表示，她擔任民意代表數十年，年紀大了，加上女兒張家銨有年輕人的新思維與大魄力，她決定交棒，讓女兒傳承下去，繼續為鄉親服務。

張家銨表示，感念母親主動交棒給青年世代，而長年在地方的服務與耕耘，無疑是後輩從政者的學習典範，她在未來將會承襲劉淑蘭議員的服務精神，努力在地方扎根。

她也說，選民服務過程中常看到許多社會不公義。議員身負為民喉舌的義務，更是人民與政府之間溝通橋梁。她會全力爭取民進黨市議員提名，以過往跟隨林佳龍市長服務所習得的專業職能，在烏日、大肚、龍井延續劉淑蘭議員為人稱道的用心服務。