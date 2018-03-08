南市長初選民調落敗 陳亭妃：禁得起考驗

2018-03-08 13:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天公布台南市長初選民調，由民進黨立委黃偉哲取得勝利，民調位居第二的民進黨立委陳亭妃在初選結果揭曉後，召開記者會表示，或許她在這段時間，堅持不抹黑不攻擊的決定或許是錯誤的，但起碼她對得起自己良心。她也希望黨中央可以說明，為何還沒公布民調時，就已經有媒體揭露結果。

民進黨中央今天公布台南市長初選民調結果，立委黃偉哲得到41.58%支持，壓倒性大勝，將代表民進黨角逐台南市長選舉，其後依序為陳亭妃28.17%、顏純左6.72%、王定宇5.13%、李俊毅2.11%、葉宜津0.76%。

台南的初選過程激烈，被外界形容為砍到「刀刀見骨」，黑金、砸大錢選舉、中資介入等指控不斷，黃偉哲與陳亭妃更是在初選前更是數度攻防。

民進黨公布民調數字後，陳亭妃今天下午召開記者會指出，從她這次決定要參加初選，就不斷遭受抹黑，但很感謝所有支持者和後援會陪伴，在坎坷初選過程中作為她的後盾，不論結果如何，大家共同努力打拚，女性從政很不容易，二十三歲從政到現在，她交出的是清清白白的成績單，無論這段時間的抹黑栽贓，陳亭妃禁得起得起考驗。

陳亭妃說，她拿出的台南施政藍圖是最有系統、最完整的，不論是教育長照，都有既定方向目標，不管別人抹黑栽贓，一路向前衝。或許她在這段時間，堅持不抹黑不攻擊的決定或許是錯誤的，起碼她對得起自己良心。

陳亭妃說，今天早上在中央黨部民調還沒開封前，就已經有媒體公佈相關結果，這讓支持者不平，台南是她的家，她在台南土生土長，台南是她愛的土地，台南加油，希望台南有更好的未來。

被問到黃偉哲若希望陳亭妃進入團隊輔選，陳亭妃說，她愛這塊土地，只要可以為這塊土地努力的角色，她都不會排斥，台南是我們共同成長的土地。至於之前的傷痕如和抹平？陳亭妃說，就看勝選者的思考囉，這些考驗最後都證明陳亭妃是清清白白的，當成對自己的考驗。

對於陳亭妃之前告黃偉哲前主任的官司，陳亭妃說，這些官司都會繼續，因為牽扯很廣，國會辦公室主任代表的是立委，一定要在法庭上講清楚，說明白。

是否希望黨中央說明民調提早被揭露？陳亭妃說，民調早上在黨中央還未公布數據時，就在媒體上跑馬燈，支持者會有傷痕和疑問。被媒體問到是否可能脫黨參選，陳亭妃說，「我剛剛說得不夠清楚嗎？還是你們是替誰在問？」

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