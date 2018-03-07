高雄市前議長陳田錨辭世 享壽91歲

2018-03-07 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市議長陳田錨今下午在家中辭世，享壽91歲，他的兒子、欣高石油氣公司總經理陳建東晚間已證實這項消息。

生於1928年的陳田錨出身高雄陳中和家族，父親陳啟清是高雄市前市長陳啟川胞弟。曾任高雄市在省轄市時期的第4屆到第7屆的市議員，並於第7屆擔任議長。高雄市改制為直轄市後，又再度獲選為高雄市議員並連任了4屆議長。

國民黨籍的陳田錨在高雄政壇藍綠關係良好，家中經常有政壇人士登門請益。陳建東晚間證實陳田錨過世的消息，並表示心情相當難過。