「公投盟」遭砸攤、潑漆 國民黨青工總會認了

獨派社團「公投護台灣聯盟」位於立法院濟南路一側的攤位，今天下午被遭人砸攤、潑漆，國民黨全國青工總會秘書長陳茂嘉證實，這次事件為國民黨全國青工總會等單位所發起。（記者鄭鴻達攝）

2018-03-06 19:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕獨派社團「公投護台灣聯盟」在立法院外的攤位遭人砸攤、潑漆。中國國民黨全國青工總會秘書長陳茂嘉坦言，因為獨派向前總統蔣介石靈柩潑漆，此次行動是訴求主要先前要「撥亂反正」，希望對方能因此深思。

自由台灣黨、蠻番島嶼社等獨派社團成到，228當天到慈湖陵寢朝蔣介石靈柩潑灑紅漆，並於後續記者會上撕毀中華民國國旗；獨派社團的作為，引來國民黨多個青年團體的不滿，而在3月2日前往自由台灣黨黨部抗議、下戰帖。

據消息指出，自稱「藍色力量」的團體，下午5點左右號召十餘名年輕男子，手持棍棒、紅漆，到「公投盟」位於立法院濟南路一側的攤位，一行人一言不發，就猛烈砸攤、潑漆，現場一片狼藉，瀰漫濃濃油漆味。

由於「藍色力量」在臉書張貼的行動影片中，有數名男子身穿字樣疑似為「KMT」深藍色長袖帽T，記者向陳茂嘉致電求證，人在警局說明案情的陳茂嘉，也證實這次事件為國民黨全國青工總會等單位所發起。

陳茂嘉指出，此次是要撥亂反正，先前獨派潑漆事件已經過一週，政府仍對此無因應及處理，對族群融合造成很大傷害及撕裂，盼藉由此行動，訴求在中華民國憲法體制下，可有言論自由，但不能因此破壞、傷害（他人）。

陳茂嘉強調，這次活動是要告訴對方，若在社會上要彼此傷害，不只有對方會這樣做，也會有其他的反方也會做出同樣事，希望對方能因此而深思（潑漆的行為）。

國民黨青年部主任翁紹輝指出，這次是一些國民黨年輕人自發性所為，之前赴「自由台灣黨」黨部的抗爭，就是希望透過理性表達，但他們捍衛中華民國的立場不會變，至於要以什麼手段達成目的，多數民眾仍事期待可以理性點。

臉書「藍色力量」影片：