近年縣市實質減債近70億 雲林、嘉縣償還最多

財政部國庫署統計，累計由2015年至去年，已實質減債69億元。（記者吳佳蓉攝）

2018-03-06 08:46

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部國庫署統計，在地方縣市勒緊褲帶、量入為出下，累計由2015年至去年，已實質減債69億元，財政體質逐漸改善，其中又以雲林縣、嘉義縣償債金額最高，預計明年就可脫離中央債務「強度管理名單」。

國庫署日前發布去年各級政府「一年以上公共債務未償餘額」（長債）實際數，其中地方縣市累計為1556億元，比起2015及2016年，長債餘額皆下降，共實質減債69億元。官員表示，從連續兩年債務降低可見，縣市政府穩定減債趨勢已形成。

以償債金額排序，各縣市中以嘉義縣表現最亮眼，2015、16年合計償債14億元，其次雲林縣也已償清12億元債務，遠高於先前償債計畫承諾的償還金額。官員指出，能短時間償還這麼多債務，除因稅收情形轉好，兩縣市能確實做到「量入為出」也是關鍵。

舉例來說，在編列的支出預算中，先勒緊褲帶，保留1至2成不用，直到確保各項預期收入，都能真正取得，才來思考是否支出，加上努力開拓財源，才能騰出餘裕償債。目前雲林、嘉義兩縣長債比，皆已低於債限預警值，待今年底完成先前提出償債計劃後，便可脫離中央「強度管理名單」。

表現緊追在雲林、嘉義後的，是債務超限的宜蘭縣，從2015年來已還清長債11億元，台東縣、屏東縣則償債9億，苗栗縣8億，新竹市7億，南投縣、新竹縣5億，彰化縣3億元。

官員表示，地方政府人事、社福等支出龐大，業務也不能有一天中斷，在如此情形下，還能誠信按償債計畫還債，就值得拍拍手，財政體質強、弱都是自己的本事，越早能控制債務情形，留給下一代負擔就越小。

在直轄市部分，去年長債實際數則為5792億元，長債比3.47％，距法定債限7.56％還有4.09個百分點，金額及比率皆較2016年降低。

中央政府去年長債實際則為5兆3483億元，較預算數減少1513億元，長債比32・1％，比2012年舉債高峰減少2・74個百分點。