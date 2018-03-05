國旗很無辜 侯友宜、周錫瑋口水戰

圖為107年元旦升旗典禮1日在總統府前舉行，民眾出席共襄盛舉。（資料照）

2018-03-05 16:31

〔記者何玉華／新北報導〕新北市副市長侯友宜去年底參加國民黨新北市黨部黨慶活動，因婉拒拿國旗，多次被前台北縣長周錫瑋批評「有人不願意拿國旗、黨旗。」侯友宜屢以「國旗已經內化在我心裡」回應；日前請辭參選後，更進一步犀利的回擊「不是把國旗拿在手裡就是愛國！」，周錫瑋今天在辦公室受訪問則說「當然啊！但是也不必要用行動去拒絕嘛！」

國民黨新北市黨部去年11月26日舉辦黨慶活動，侯友宜出席活動卻不願意拿國旗和黨旗，事後多次被周錫瑋質疑不認同國民黨的理念；侯友宜之後在元旦升旗典禮及市府記者會時，多次意有所指的表示，他19歲進入警校，每天參加升旗典禮，國旗已經內化在他心裡，間接回應周錫瑋的質疑。

侯友宜在2月28日請辭後，4日出席三重區後備憲兵聯誼會新春團拜時表示，後憲、軍警人員用生命守護國家，比拿不拿國旗更有意義，「不是把國旗拿在手裡就是愛國！」諷刺周錫瑋意味濃厚。

周錫瑋今天在辦公室接受電子媒體訪問時對此表示，「當然啊！但是也不必要用行動去拒絕嘛！」一個拿不拿國旗的動作，成為國民黨新北市長黨內初選的話題之一。