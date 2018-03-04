周錫瑋拒簽收初選公告 市黨部主委：我也無奈

2018-03-04 17:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕前台北縣長周錫瑋、新北市副市長侯友宜相繼投入新北市長選舉，而國民黨新北市長黨內初選本月2日公告，5日到7日受理登記，但黨部副主委蔡博文3日把公告親送到「周錫瑋新北市政策中心」，卻被「拒絕簽收」；對此，周錫瑋受訪時表示，因初選標準不合理，因此不簽收、不背書。對此，國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，不簽收不影響初選，但想參選一定要登記，更強調初選過程公平、公正且公開。

周錫瑋多次抨擊黨內初選都是為侯友宜量身打造，他表示，政策中心執行長陳坤榮昨天拒簽收公告，是因為初選限縮參選人的競選時間跟方式，「跟當初中央要求的不一樣」。

周錫瑋認為，強制規定3月25號以前決定候選人很不合理，像桃園市參選人經協調後，有超過1個月在各區活動的時間；第2個是新北市一定要辦全國性的政見辯論，如果沒有政見辯論，市民無法了解每位參選人的政見能力、未來藍圖。

針對周錫瑋質疑初選不公，李乾龍表示，當天副主委蔡博文是禮貌性將初選公告送到周位於板橋的政策中心，但遭拒絕簽收，「副主委也很委屈」，不過，周不簽收也沒有關係，因為全新北20區的黨部都有張貼初選公告辦法，網路上也能下載，但「沒來登記就表示棄權」，周錫瑋只要完成登記，不簽收並不會影響初選資格。

至於周錫瑋希望參選人在初選期間能有至少一個月的時間競爭，李乾龍說：「2日公告、25日人選出爐，不就差不多一個月？跟一個月差幾天？」而且有意參選的人，早就開始動作超過一個月時間。

李乾龍表示，基層的黨員也很希望人選盡快確定，才不會造成後續分裂。黨部本來希望年前宣布，之後延到大年初六、最後是元宵後才公布，就是不希望大過年的傷了大家和氣。

李乾龍說，只要在5到7日之間完成登記，且通過資格審查的參選人，都能一起就政見發表會的方式和民調方式協調，「絕對公平公開公正」。