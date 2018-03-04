兩岸是兄弟、分家很正常？柯：家人還是家人、自然就好

2018-03-04 09:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前台南縣長蘇煥智昨宣布脫黨參選年底北市長選舉，並指，台北市長柯文哲曾比喻兩岸為夫妻關係並不恰當，兩岸應是「兄弟關係」，且兄弟分家也很正常。對此，柯文哲今天受訪時表示，沒有矛盾，兄弟分家是常有的事，不管怎樣家人還是家人，自然就好。

市長柯文哲今天一早到出席文山區健走活動受訪，被問到外傳前北市副市長邱文祥今天下午將可能宣布參選，柯文哲表示記者每天問一樣問題，他回答一樣答案「參選是每個人權利」，只能做我們自己能夠控制的東西，做好自己事情就好。

媒體追問，邱將循柯市長過去模式？柯回說「不曉得」，有時候時空背景都不一樣。對於邱文祥豐富的公職背景，柯文哲則說，每個人發展路線不同，他在當市長前只有一個職務，都留在台大醫院，走的路線不一樣。

外傳國民黨5月又可能再度徵召蔣萬安，甚至也可有拱前國民黨主席洪秀柱出來競選北市長的說法，柯文哲不以為然表示，台灣這地方什麼樣的傳言都有，每樣都去看，自己先發瘋，最好方法做好自己事情就好。

針對昨天表態參選前台南縣長蘇煥智，指兩岸是兄弟，分家很正常，柯文哲認為這跟自己比喻是夫妻關係的兩岸一家親說法沒有矛盾，保持善意，然後看彼此誠意，兄弟分家是常有的事，不管怎樣家人還是家人，自然就好。

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