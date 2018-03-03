蘇煥智脫黨參選 綠營議員這樣看

2018-03-03 12:58

〔記者蕭婷方／台北報導〕前台南縣長蘇煥智今宣布脫黨參選年底北市長選舉。對此，民進黨議員李慶鋒今受訪時表示遺憾、憂心，呼籲黨中央盡速決定年底選戰策略，直言「再舉棋不定，年底議員選舉恐將慘敗」。

李慶鋒表示，從以往經驗看來民進黨縣市首長若有確定提名人選，即使有人脫黨參選也是被邊緣化，不足憂慮，蘇煥智現在民調不高，可能外界會酸是砲灰；不過黨中央現對北市是否提名黨內人選仍舉棋不定，未來不管民進黨要與北市長合作或自推人選整合都會增加難度。

李更憂慮表示，蘇煥智退黨參選，未來民進黨議員選舉時到底要不要與蘇煥智同台？還是要與柯同台？都很難處理，局面已超出「議員可憂慮程度」，呼籲中央黨部要趕快處理，再不管議員選舉恐會「慘敗」。

北市議員阮昭雄則認為，黨的策略很清楚，只有要不要與柯合作，若與柯合作確實會影響議員選情，其他無黨籍者參選，對選情不會有太大的衝擊。

北市議員江志銘則認為，蘇煥智在北市沒有很深厚的地緣關係、也未經營，此次又是脫黨參選，對基層來說影響不大，但黨內當然不樂意見到黨內同志脫黨。

至於外界揣測，綠營高層考量年底北市長選舉若再度與柯文哲合作，蘇煥智脫黨參選可宣洩獨派與深綠對民進黨的不滿。江志銘認為，基層當然希望黨內提名自己人選，目前選民反彈真的很大，還是要循民進黨的機制提出有勝算的人選，「參選當然要贏！」如果明明知道不會贏、只是吸收不滿選票沒意義。