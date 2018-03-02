地方政府債務改善 財政部：苗栗縣去年償債3.95億

2018-03-02 16:33

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，我國各級政府債務情況已有明顯改善，根據2017年瑞士洛桑管理學院評比，我國財政情勢排名第10名，較前一年進步2名，主因在於各級政府有效控管債務，實質成長率指標排名大幅進步13名，足見政府債務成長已獲控制。其中，債務超限的宜蘭縣及苗栗縣，均依償債計畫執行，去年分別償債4億及3.95億元。

國庫署指出，2017年中央政府1年以上公共債務未償餘額（長期債務）5兆3483億元，較預算數5兆4996億減少1513億元，占前3年度GDP平均數比率為32.1％，且較2012年的最高峰34.84％減2.74個百分點。

至於地方政府，2017年直轄市整體長期債務占前3年度GDP平均數3.47％，距債限7.56％尚餘4.09個百分點。縣市長期債務則是1556億元，較2015及2016年各減少69億元及24億元，連續2年減債。

國庫署並指出，目前債務超限的宜蘭縣及苗栗縣，均依行政院核定的償債計畫執行，2017年分別償債4億及3.95億元。此外，2014及2015年債務達預警標準（債務比率達債限90％）的雲林縣、嘉義縣、屏東縣及南投縣，2017年償債金額合計16.7億元，高於行政院核定的9.85億元，且債務比率降至預警標準以下。而新竹縣2017年長期債務償還1.6億元，也高於行政院核定的1.56億元。