「台灣旅行法」通過 賴揆：台美兩國交往不必在乎中國意見

2018-03-02 16:17

〔記者曾韋禎／台北報導〕美國參議院通過「台灣旅行法」，鼓勵台美官方交往正常化，引發中國不滿。行政院長賴清德表示，美國是世界領袖，台灣是主權獨立的國家，兩國交往不必在乎中國意見。

國民黨立委曾銘宗今在施政總質詢引述特定民調，質疑蔡政府對兩岸束手無策。

賴揆反駁，就他的感受，不僅美國，國際社會都很肯定蔡英文總統的穩健，也對中國釋出許多善意。他認為，蔡尋求兩岸和平發展、促進交流的態度，國人應該支持。

曾銘宗詢問，那台灣會釋出什麼善意？賴揆反問，中國從來沒釋出過善意，為什麼他們如此處心積慮地封鎖我們，不管是世衛、國際民航組織、國際刑警組織，大家有無思考這個問題？

曾銘宗接著詢問美國參議院通過「台灣旅行法」，賴揆是否規劃訪美？是否擔心中國因此採取報復措施。

賴揆表示，行政院對美國通過「台灣旅行法」表示歡迎與感謝，但規劃訪美仍言之過早。他表示，美國是世界領袖，台灣是主權獨立的國家，兩國交往不必在乎中國意見。

他也質疑，台灣社會在這幾十年來幫助中國多少，中國應該了解，沒有台灣的幫忙可以有今天的局面嗎？現在還處處打壓台灣。中國過去從台灣獲得許多好處，現在當然也希望能透過所謂惠台政策，引領台灣的智慧過去。

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