4台籍漁船遭印尼攔查 外交部：已全部獲釋

2018-03-02 14:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，近期有4艘台灣籍漁船遭到印尼當局登船臨檢並扣押，外交部與駐印尼代表處力洽印尼駐台代表處以及印尼政府相關單位；經查這4艘漁船無違法行為，已陸續獲釋。

外交部說，我國籍漁船「緯龍號」在2月23日在印尼巴淡島海域遭印尼海關、漁業局、移民署及警方攔截盤查，當下即指示駐處派員赴巴淡島協處，「緯龍號」於27日順利獲釋出港，船上29人均安，漁獲及財產均無任何損失。

外交部表示，「富雨號」於本年2月24日因故遭馬來西亞政府攔截扣留，馬方於25日決定將該船移交印尼政府進行後續調查，當時即指示駐處派員赴民丹島要求行使領事探視並瞭解「富雨號」遭扣原因；該船於3月1日獲釋，人船均安。

另外，「盈發祥368」及「協展6」在2月28日上午11時自新加坡出港後不久即遭印尼海關扣押在印尼巴淡島，外交部即指示駐處派員前往協處，印尼海關於當日深夜檢查完畢，未發現不法，即令二船放行。

外交部強調，自「緯龍號」漁船案發生起，外交部即與海巡署、漁業署及駐印尼代表處保持密切聯繫，同時與我駐印尼代表處持續力洽印尼政府各相關單位，除表達嚴正關切，並密切關注本案發展及調查進度，也就近提供協助。

據瞭解，印尼政府近期在鄰近水域連續查獲外國漁船運送大宗毒品案件，因此加強查緝作業；外交部已要求印尼政府不可逕行無謂扣押之舉措，並應保障我國船民應有之權益。