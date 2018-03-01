彰市長就職8週年會場 前市長語出驚人...

2018-03-01 12:46

〔記者湯世名／彰化報導〕即將於年底卸任的彰化市長邱建富，今天舉行「8年有成、市政起飛」就職8週年成果發表會，受邀致詞的前彰化市長葉滿盈語出驚人地說，彰化市從未有人入閣中央政府，「邱建富卸任後正好入閣，向總統蔡英文討公道！」語畢全場響起熱烈掌聲，邱建富也笑得合不攏嘴。

邱建富在成果發表會指出，8年前上任之初，市政建設項目中超過20年以上未解決的就有40項之多，經過8年努力，已解決37項，值得一提的是，高達387億元的彰化市鐵路高架化終於在今年1月由行政院長賴清德宣布拍板定案；139億元的台中捷運綠線延伸到彰化市也定案，此外，他又多爭取了7億元的台鐵與捷運雙鐵共構案。

重大建設外，邱建富還強調除大力推動五大觀光軸線，讓彰化市觀光人數逐年快速成長，另在他企業化經營管理市政下，包括社會福利、農業推廣、文化推動及城市外交等，也都獲得長足的進步與成果。

邱建富強調，他上任之初特別著重「政通人和」，執政「不分藍綠、只分是非」，多項重大市政建設，為彰化市公庫帶來充裕收入，他卸任會會把充裕財庫交給未來的市長。前市長葉滿盈立即問：「要留給誰？」邱建富笑答：「我哪知道誰會當選？」

邱建富也對中央「重南輕北」政策指出，過去50年，中央對彰化市重大建設僅補助250億元，對於人口僅彰化市一半的員林市補助卻超過450億元，這樣並不公道，因此他這幾年向中央「討」到不少重大建設經費，包括鐵路高架化、汙水下水道工程等。

邱建富即將於年底卸任，除葉滿盈積極拱他入閣，外界還盛傳他是民進黨彰化縣黨部主委的熱門人選，以他在彰化市奠定的基礎，以及企業化經營管理的才幹，對於競選連任的縣長魏明谷未來選情是大大加分。

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