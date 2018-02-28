搬走婦聯會170箱文件 黨産會將告辜家母女侵占

2018-02-28 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會日前傳出多達170箱的早期帳冊和勞軍捐等重要歷史文件，被搬進辜家私人倉庫後就不翼而飛。媒體指出，調查此事的黨產會已決定近日到法院以涉嫌侵占婦聯會公物罪名，告發前主委辜嚴倬雲與辜懷如母女兩人。

《上報》報導，婦聯會前委員辜懷如近日頻喊冤，亟欲擺脫她和母親被控隱匿婦聯會關鍵歷史文件的罪名，黨產會認為辜的說法皆是託辭，據黨產會約談婦聯會相關成員和辜嚴倬雲祕書後得知，去年5月，婦聯會人員曾奉辜懷如指示，將婦聯會從1950年5月至2006年的相關文件整理成170箱，運到台泥大樓的倉庫存放。

黨產會已決定近日對辜嚴倬雲與辜懷如提告，除了依新上路的「促進轉型正義條例」告發2人「湮滅證據」，因唯恐辜家母女會以搬走物品時，《促轉條例》尚未通過施行而無法定罪，還將以涉嫌侵占婦聯會公物罪名，對2人提告。

黨產會知情人士透露，農曆年前得知得知辜嚴倬雲疑似有清搬婦聯會公物的舉動，隨即到婦聯會調閱相關檔案卷證，卻只拿到2007年至今10年的資料，對於2006年前的文件，大家都異口同聲說早就不在了。

知情人士說，黨產會之後同步約詢婦聯會副祕書長汲宇荷、祕書室主任王萍、總務組長朱愛娜，以及辜嚴倬雲的祕書和2位司機等成員，才有人不小心露口風表示，去年5月各單位曾經「奉上面指示」整理了2006年以前的所有檔案，搬到台泥倉庫。當黨產會人員前去存放170箱婦聯會公物的房間調查時，裏頭卻是空無一箱，明顯晚了一步。