獨派團體開記者會說明潑漆 遭統媒嗆聲

獨派青年團體28日前往慈湖，向蔣介石陵寢棺柩潑漆。下午獨派青年團體舉行記者會說明，一位自稱中時記者前往鬧場，與獨派青年團體成員發生口角並推擠。（記者方賓照攝）

2018-02-28 17:20

〔記者彭琬馨／台北報導〕獨派團體自由台灣黨、蠻番島嶼等團體今上午以突襲方式，向前總統蔣介石靈柩潑灑紅漆。自由台灣黨成員李嘉宇、台大學生周維理和蠻番島嶼社成員陳俞璋下午召開記者會坦持犯案，強調執政當局在「促進轉型正義條例」通過後，應徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供奉獨裁者；李嘉宇強調，若總統府、國防部、桃市府持續推託，相關行動不會停止。

記者會現場發生一段插曲，一位自稱記者的男子對獨派團體提出質疑，表示「既然蔣介石是邪惡政權，蔡英文是不是？」不過被問及哪家報社時，卻不願透露自己身分，雙方發生口角、並有小波推擠衝突，期間雙方不斷互罵「中國豬」。該男子雖自稱「中時電子報」記者，卻不願透露姓名，在短暫秀出記者證後，隨即離去。現場獨派團體表示，該男子為「中時電子報」記者江飛宇，有多次記者會鬧場紀錄。

自由台灣黨成員李嘉宇下午在記者會中表示，若執政當局沒有徹底清除威權遺緒、停止以台灣資源供奉獨裁者，轉型正義就不可能真正到來；李強調，桃園市府雖稱基於歷史文化、觀光價值保留兩蔣文化園區，但威權遺緒不能是觀光價值，崇拜獨裁不是民主自由國家應保存的歷史文化。

李嘉宇表示，已經做好心理準備「自己行動自己承擔」，若相關單位沒有做出相應回應，未來行動強度也可能提升。

至於是否對蔡政府有進一步訴求，李嘉宇說，蔡政府雖掌握國會多數及執政權，但地方樁腳、利益結構等系統，仍以深藍統派意識形態為主，他們能理解蔡政府心有餘而力不足的情況，但此次行動也是要藉此提醒蔡政府，不能一直站在中華民國保護傘下，繼承國民黨殖民統治方式，作為領導者，有責任回應台灣人享有正常、獨立、民主、自由國家的願望。

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