再突破！藝術家鄭美珠 參選澎縣議員

2018-02-23 16:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕罹患先天性魚鱗癬症藝術家鄭美珠，繼一手包辦自製、自繪、自編及自售的彩繪自傳繪本後，又有驚人之舉，宣布投入澎湖年底馬公第一選區澎湖縣議員選戰，再度為不凡人生寫下紀錄，跨越藝術領域挑戰政壇。

2年前被前立委林炳坤相中，提名為無黨團結聯盟不分區立委排名第3名的鄭美珠，被外界認為是誤闖政壇叢林的小白兔，雖然最後因政黨票數不足，結束短暫的冒險之旅，但卻讓澎湖白鳥─鄭美珠服務社會的心，從此萌生，並認為這是一條富含使命與理念的路。

鄭美珠長期及多年來從事許多的文化、藝術、教育、社區與社會公益事務的服務，例如澎湖台灣舉辦無數的畫展，組織藝術團體舉辦多次的國際交流畫展行銷澎湖之美。曾發起與推廣澎湖人文故事館活動，以及透過寫作、學校與社區的教學、演講與經營臉書社團澎湖大聯盟等推廣澎湖美學與文創活動。

由於長期累積豐富的組織協調與領導能力，更深切知道民間基層的需求所在，熱愛澎湖的社會服務初心，行動力與新思維為澎湖的教育、文化、弱勢與社會基層發聲以爭取福祉，讓澎湖更樂活與更美麗！第一波政見也隨之出爐，提出相關旅遊、親子空間、公共藝術、小農契作及環保生態等理念，希望爭取民眾支持，進入議會為民喉舌。