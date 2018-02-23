傳陳菊將接府秘書長？花媽幕僚：沒這回事

2018-02-23 13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕府院啟動內閣改組之際，高雄市長陳菊再度被傳可能接任府秘書長﹖陳菊幕僚直言沒這一回事，並指一下子被傳選雙北、一下又被傳要進府，太多人以各自利益在放消息﹗

政院今下午將對外說明內閣改組，中午卻有電子媒體爆料，指陳菊可能接任總統府秘書長，引起各界關切。

陳菊幕僚則強調沒有這一回事，並指先前已被盛傳將選雙北、如今又被說要進總統府，質疑太多人以各自利益、隨便放消息。

幕僚指出，陳菊無論公開場合或私底下，已數度表達會把市長任期做完的立場，這是對高雄的承諾。