西子灣海域空拍磐石軍艦 違反商港法罰10萬至50萬

空拍機接近磐石艦。（取自網路）

2018-02-21 19:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕海軍停泊在高雄港的油彈補給艦磐石艦日前從高雄港第一港口航向外海，在西子灣海域被民眾以空拍機錄影，po到中國影音網站，引發軍事安全疑慮。台灣港務公司認定空拍機當時處在高雄港範圍內，事先沒有申請，違反商港法，將蒐證後，向交通部航港局舉發，再由航港局裁罰10萬元至50萬元。

海軍強調，網路多有磐石艦的空拍影片，這次是否違反相關法令，有待釐清。其實youtube上就有以「國防部發言人」名義發布的磐石軍艦影片，內容就有許多空拍甲板畫面。

交通部航港局表示，高雄港由台灣港務公司經營管理，必須負責舉證，航港局收到舉發單後，再請當事人說明，若是本國籍就開罰，若是外國籍不繳罰款，就通報管制入出境。

高雄港警總隊指出，雖然不屬刑法，但如果港務公司提出需求，港警將盡力協助調查。

網友「皮卡丘的莫拉」於2月9日凌晨，以「大疆無人機降落遊輪」為標題，將空拍磐石軍艦的影片，上傳到中國影音網站，影像清晰可見空拍機從中山大學停車場堤防上空飛進西子灣海域，不久看到磐石軍艦，吸引不少中國網友留言。

另段影片可見該網友匆忙收拾空拍機，騎單車離去。但無法釐清他是中國籍還是台灣籍？

前海軍軍官呂禮師看到後，今天在臉書po文，質疑紀德艦也停泊高雄港，同樣面臨被空拍機情蒐的疑慮，引發議論。

台灣港務公司強調，雖然操作空拍機的網友站在中山大學停車場，但空拍機已飛進西子灣海域上空，屬於高雄港範圍。因為沒有事先申請，已違反商港法第36條第一項第三款「其他經航港局或指定機關公告之妨害港區安全行為」，依第65條規定，處以10萬元至50萬元罰款。

港務公司指出，今年一月初曾與航港局研商空拍機問題，確認石化油槽作業區、軍用碼頭、信號台、高壓電塔等區域，屬於空拍機禁區。雖然該名網友拍攝的地點不是禁區，但仍有妨害港區安全疑慮。

磐石艦由台船公司製造，於2015年1月23日服役後，成為海軍排水量最大的船艦，滿載排水量逾2萬噸，全長196公尺，比紀德艦的171.6公尺還長。