美國官不承認台灣是獨立國家 外交部回應了！

美國國務院亞太助卿提名人董雲裳在任命聽證會上說：「我們並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國國旗是一個與我們有官方關係的國家。」（資料照）

2018-02-16 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院亞太助卿提名人董雲裳日前在參院外委會的任命聽證會上，對於國務院網站上撤掉我國國旗一事，她表示：「我們並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國國旗是一個與我們有官方關係的國家。」對此，外交部回應：「台灣是一主權獨立國家，這是客觀的事實與現狀。」

據《蘋果》報導，對於美國國務院亞太助卿提名人董雲裳日前發言，我外交部今天表示，有注意到其言論，外交部強調，中華民國台灣是一主權獨立國家，這是客觀的事實與現狀，政府會維持此一現狀，也會捍衛民主價值與人民的生活方式。

對於董雲裳言論是否會影響台美關係，外交部認為，台美雙方在國防、經貿、區域安全、國際空間等領域上的持續合作，展現出密切友好以及多元實質合作的關係，相信未來秉持著《台灣關係法》，台美彼此會發展為更強健的雙邊關係。

美國國務院亞太助卿提名人董雲裳稱，國務院網站上撤掉台灣國旗，是合約商做的，未經過他們的辦公室，不過她也表示：「我們並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國國旗是一個與我們有官方關係的國家，我們的政策是不在美國政府網站上顯示中華民國國旗。」