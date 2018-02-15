賴揆除夕北海岸行程滿檔 晚間與小英、馬、吳一同撞鐘

賴清德的小學同學（左一女）特地來和他敘舊。（記者吳政峰攝）

2018-02-15 15:36

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院長賴清德除夕按照往例回到新北萬里老家過年，行程依舊滿檔，早上到金山承天宮參拜，下午赴野柳安檢所慰問官兵，晚上將與總統蔡英文、前總統馬英九、國民黨黨主席吳敦義同台法鼓山敲鐘祈福，全日蹲點北海岸。

賴清德早上9時許赴承天宮參拜，不少舊識從「市長好」改口大喊「院長好」，民眾列隊歡迎，賴清德則親切與民眾握手拍照，展現他在北海岸的人氣實力。

同行的新北市議員沈發惠表示，賴清德每年過年必來承天宮上香，原因是小時候過年，阿公都會帶著他來參拜，一路走來受到主神國姓爺鄭成功的庇佑，賴清德感念在心。

下午2時，賴清德偕同立法委員呂孫綾到野柳安檢所慰問留守官兵，海巡署署長李仲威與岸巡二總隊陪同講解海巡勤務，賴清德聽完簡報後，除了發放加菜金2萬元，肯定海巡弟兄協助漁船救難勤務，另再提起海巡漁毒品查緝上的角色吃重，勉勵官兵持續緝毒，將毒品隔絕境外。

賴清德隨後前往野柳保安宮上香，祈求國泰民安，人民安居樂業，不少民眾搶著領取賴所發的一元復始紅包，希望來年更加順利，其中還有賴的小學同學，特地趕來與他敘舊，閒話家常。

賴清德晚上11時將到法鼓山參加除夕撞鐘祈福儀式，與蔡英文、馬英九、吳敦義同台，四大政治明星首度在法鼓山一同為台灣祈福，格外引人矚目。