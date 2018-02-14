好閃！老婆情人節傳紙條 鄭文燦曬恩愛：永遠愛妳

2018-02-14 12:08

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是西洋情人節，桃園市長鄭文燦一早6點30分訪視中壢區青果商圈，發送「幸福天光」春聯及「桃喜雙全（犬）」福袋，隨即在臉書專頁PO出他的妻子林俞汝在紙條上寫著：「老公：每天看著你早出晚歸，為了實踐理想而努力，我的心牽掛著你的健康，希望你能放慢腳步多休息，但你總是行程一個接續一個，讓我心疼不已。我要你知道，我是你最堅定的後盾，永遠支持你的理想，在這充滿愛的日子裏，祝福你 情人節快樂 愛你的老婆 107.2.14」

鄭文燦則回應，「親愛的老婆：這些年我忙於工作，陪伴妳的時間不多，妳總是無怨無悔的照顧全家，關心每個人的健康，是我最堅定的後盾。因為妳的包容與支持，我才能全心為理想而努力」。

「老婆，在我心中，永遠像我初次見到妳一樣，如此美麗、耀眼。因為你的愛，讓我成為全世界最幸福的男人。我會永遠珍惜、永遠愛妳，也讓妳成為最開心的女人。情人節快樂 <3永遠愛妳的老公文燦」。

對此，桃園市議員王浩宇分享此貼文，並表示，「常有人問：浩宇，你為什麼那麼支持鄭文燦？如果有一個人，把自己的健康甚至生命都放棄，每天從早到晚努力，努力改變讓你的家鄉更好，你會不會支持他嗎？＃市長辛苦了 ＃照顧好身體」，有網友羡慕留言「好閃」、「要閃瞎我的雙眼」、「戴太陽眼鏡都不夠」，但也有網友留言「老婆回：這些年你變了、你變胖了」，要市長注意健康。