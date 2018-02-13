被王定宇酸「極品伉儷」 傅崐萁這樣回...

2018-02-13 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁因在救災時真對經費一事，比較台南與花蓮的捐款差異，民進黨立委王定宇指傅崐萁與其妻徐榛蔚是一對「人間極品伉儷」。對此，傅崐萁則是澄清，他和徐榛蔚都沒有接觸善款，善款完全交給監督委員會處理。

根據《蘋果日報》報導，傅崐萁強調，善款交由監督委員會，他和徐榛蔚都沒有接觸善款。傅崐萁也指出，總統蔡英文、行政院長賴清德多次到花蓮關心災後重建，「大人們都非常有誠意，有些小朋友可能還不在狀況內，在旁邊鼓譟，沒關係，我們不會跟小朋友計較。」似乎是對王定宇的指控有所回應。