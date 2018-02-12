批傅崐萁夫婦假公濟私 王定宇諷：人間極品伉儷

2018-02-12 15:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕花蓮震災搶救已經吿一個段落，縣長傅崐萁帶有政治性地比較台南的捐款與補助，立委王定宇在臉書怒批數據瞎扯，還質疑其夫婦公私不分，讚嘆是1對「人間極品伉儷」。

王定宇指出，真的「凍未條」了，才要特地讚嘆傅姓夫婦，當大家無私、不分你我地幫忙花蓮時，這位縣長卻動輒拿台南206震災來比較，就民間捐款金額說三道四，還將根本沒實施的「全國200億安家固園計劃」，來誣指中央。

王定宇說，當時台南千戶房舍受損、上百人罹難，只跟中央爭取9000萬，其餘都靠捐助的善款重建的，卻遭傅誣指拿了200億補助；其實反而是民進黨政府，在這次震災立刻就撥10億給花蓮縣政府，極品伉儷當縣長、立委，「連查證資料都不會嗎？」讚嘆啊！

王定宇指出，這次花蓮在發放公善款時，竟罕見地要災民到縣府禮堂排隊領取，除了自己的老婆立委可一起參與外，其餘媒體、民代都禁止進入，極品伉儷搞場面、暗助選，讚嘆啊！

王定宇還提到，做功德的金紙，竟然都用公款送給民眾，還印上縣長大名，燒了之後，功德迴向誰啊？也是令人讚嘆！

王定宇更指出，救援期間，「花蓮震災縣長」竟送公關水果禮盒給「台北市里長」，如此地一心多用，除了讚嘆還是讚嘆啊！